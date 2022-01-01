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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:54

Re: Альфа-Банк

А "папка" вообще пропал?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:12

  Amethyst написав:Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.

Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:23

із 1 квітня падають ставки на Дохідний сейф
відповідно до пакетного рівня - 2/3/4%

із 1 травня падає залишок на Хамелеон - 3.5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:28

  Melanor1 написав:
  Amethyst написав:Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.

Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?


Любой банк под прикрытием военного положения может развлекаться как хочет))) хоть бы уберечь деньги, я лично не думаю о процентах)
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 19:48

  Amethyst написав:
  alik03 написав:У меня нет планов досрочно погашать кредитки, я то условий контракта, в отличие от банка - не нарушаю.

Однако форс-мажор, и банка действует в рамках закона (
Я правда и не верю, шо она увеличит лимиты и при ПОГАШЕННЫХ кредитах.
Уж такая это банка (
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
На СЭП лимиты порядка 200К/мес, 50К/дн

У нас форс-мажор для всех организаций, кроме самих клиентов/граждан. Чудны дела твои...
копейка
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  #<1 ... 202203204205
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Amethyst

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