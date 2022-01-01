Додано: Пон 28 бер, 2022 21:09

копейка написав: Проведите параллель в две колонки "+" и "-" того что сейчас есть от того что было. Проведите параллель в две колонки "+" и "-" того что сейчас есть от того что было.

копейка написав: п.с. Про коммуналку - можно не платить, но платить нужно. Заехали на ЗУ, здесь при +20 батареями уменьшают подушку средств каждый день без всякой оглядки на беды людей у них же есть потом инструменты, которые загодя приняли. п.с. Про коммуналку - можно не платить, но платить нужно. Заехали на ЗУ, здесь при +20 батареями уменьшают подушку средств каждый день без всякой оглядки на беды людей у них же есть потом инструменты, которые загодя приняли.

В чём смысл сравнивать это по колонкам? Банк - это некий бассейн с втекающими и вытекающими трубами. Сейчас втекать стало гораздо меньше: плату за эквайринг отменили; по кредитам можно продолжать насчитывать проценты, но заставить заплатить взнос прямо сейчас нельзя. Возможно, в будущем эти проценты будут уплачены и банк озолотится (тут есть смутные сомнения), но прямо сейчас денег нет. Как следствие, банк прикрывает и исходящие трубы потому, что иначе, когда бассейн обмелеет и очередному клиенту денег не достанется вообще, крики будут гораздо громче, чем сейчас. И то вон лимит на исходящие P2P в 10 раз подняли три дня назад, что даже удивительно. А сравнивать трубы по количеству - это глупо.А на ЗУ, я смотрю, батареи хорошо греют, раз +20. В Одессе только сегодня среднесуточная до +8 несмело добралась.Только я так и не понял, как батареи уменьшают подушку средств каждый день. Насчитывать пеню за просрочку оплаты коммуналки сейчас запрещено. Взимать принудительно, я так понимаю, тоже. Услуги не отключают. Куда уж больше-то халява? Долг, конечно, растёт, но по нему же расчитываться нужно в неопределённом будущем, а не каждый день прямо сейчас.Или речь про оплату съёмной квартиры в которую входит коммуналка? Так это претензии к владельцам квартиры почему это они не хотят повесить на себя долг и потом гоняться за бывшими жильцами и по суду с них этот долг выбивать. С них-то всё, как ВП закончится, взыщут моментально.