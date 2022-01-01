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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:54

Re: Альфа-Банк

А "папка" вообще пропал?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:12

  Amethyst написав:Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.

Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:23

із 1 квітня падають ставки на Дохідний сейф
відповідно до пакетного рівня - 2/3/4%

із 1 травня падає залишок на Хамелеон - 3.5%
greenozon
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 18:28

  Melanor1 написав:
  Amethyst написав:Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.

Які банки зараз "лояльні" - щоб під % полежало з вільним доступом, і без обмеження на вихід?


Любой банк под прикрытием военного положения может развлекаться как хочет))) хоть бы уберечь деньги, я лично не думаю о процентах)
alik03
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 19:48

  Amethyst написав:
  alik03 написав:У меня нет планов досрочно погашать кредитки, я то условий контракта, в отличие от банка - не нарушаю.

Однако форс-мажор, и банка действует в рамках закона (
Я правда и не верю, шо она увеличит лимиты и при ПОГАШЕННЫХ кредитах.
Уж такая это банка (
Попробуйте СЭПом (по ИБАНу) перекинуть средства с дебеток в др. более лояльный банк.
На СЭП лимиты порядка 200К/мес, 50К/дн

У нас форс-мажор для всех организаций, кроме самих клиентов/граждан. Чудны дела твои...
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:08

  копейка написав:У нас форс-мажор для всех организаций, кроме самих клиентов/граждан. Чудны дела твои...

Да ладно. Гражданам кредитные каникулы (правда, грейса не касающиеся) подарили. И комуналку можно не платить. Где банку деньги брать? Вот старается хотя бы несколько ограничить процесс выметания.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:24

  moveton написав:
  копейка написав:У нас форс-мажор для всех организаций, кроме самих клиентов/граждан. Чудны дела твои...

Да ладно. Гражданам кредитные каникулы (правда, грейса не касающиеся) подарили. И комуналку можно не платить. Где банку деньги брать? Вот старается хотя бы несколько ограничить процесс выметания.

Да ладно. Какие это по сути кредитные каникулы? Без оплаты ОМП, но с оплатой всего остального или с накашливанием процентов в долг без оплаты в льготном в большинстве своем? К тому же КЛ срезали и по сути нужно только гасить (или пока не гасить + %), но пользоваться нечем; проценты по депо срезали; КБ многие или заблокировали или вывод не пойми куда по кнопке без вариантов; вывод своих средств даже при отсутствии долга ограничили и т.д. и т.п. Даже Изю НБУ через невозможность пополнения вывел из оборота для оплат. И каждый день что-то новое.
Проведите параллель в две колонки "+" и "-" того что сейчас есть от того что было.
Да, за абонку Алке уклон в ножки.
п.с. Про коммуналку - можно не платить, но платить нужно. Заехали на ЗУ, здесь при +20 батареями уменьшают подушку средств каждый день без всякой оглядки на беды людей у них же есть потом инструменты, которые загодя приняли - будут списывать. Красную зону уже проходили.
Ладно пора тормозить. :shock:
Я - солнце! Я - огромное горячее солнце! Я излучаю тепло... И поэтому мне совершенно наплевать, что отключили горячую воду... Мои кисти и так уже нагреты, мои ступни горячи, как протуберанцы, моя голова, моя голова...
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:09

  копейка написав:Проведите параллель в две колонки "+" и "-" того что сейчас есть от того что было.

В чём смысл сравнивать это по колонкам? Банк - это некий бассейн с втекающими и вытекающими трубами. Сейчас втекать стало гораздо меньше: плату за эквайринг отменили; по кредитам можно продолжать насчитывать проценты, но заставить заплатить взнос прямо сейчас нельзя. Возможно, в будущем эти проценты будут уплачены и банк озолотится (тут есть смутные сомнения), но прямо сейчас денег нет. Как следствие, банк прикрывает и исходящие трубы потому, что иначе, когда бассейн обмелеет и очередному клиенту денег не достанется вообще, крики будут гораздо громче, чем сейчас. И то вон лимит на исходящие P2P в 10 раз подняли три дня назад, что даже удивительно. А сравнивать трубы по количеству - это глупо.

  копейка написав:п.с. Про коммуналку - можно не платить, но платить нужно. Заехали на ЗУ, здесь при +20 батареями уменьшают подушку средств каждый день без всякой оглядки на беды людей у них же есть потом инструменты, которые загодя приняли.

А на ЗУ, я смотрю, батареи хорошо греют, раз +20. В Одессе только сегодня среднесуточная до +8 несмело добралась.
Только я так и не понял, как батареи уменьшают подушку средств каждый день. Насчитывать пеню за просрочку оплаты коммуналки сейчас запрещено. Взимать принудительно, я так понимаю, тоже. Услуги не отключают. Куда уж больше-то халява? Долг, конечно, растёт, но по нему же расчитываться нужно в неопределённом будущем, а не каждый день прямо сейчас.
Или речь про оплату съёмной квартиры в которую входит коммуналка? Так это претензии к владельцам квартиры почему это они не хотят повесить на себя долг и потом гоняться за бывшими жильцами и по суду с них этот долг выбивать. С них-то всё, как ВП закончится, взыщут моментально.
moveton
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