Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:19
Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:32
Почему не может то? Банк защищается именно потому, что клиенты решили защитить себя и новых денег не несут. Как я вижу, всё симметрично. И банк себя ведёт крайне корректно в рамках своих возможностей: новые кредиты сейчас выдавать - это уменьшить свои похудевшие фонды с туманной перспективой возврата. Акцент на возможности вернуть клиентам свои деньги. Да, несколько ограниченно, чтобы ажиотажно не разбирали, но и не по 1000 грн в день, как делал VAB незадолго до окончательного банкротства.
Вот прям совсем не имеет? Я пока ещё не встречал у Аллы, чтобы её работа расходилась с официальными документами. Вопли здесь - это частично тех, кто тормозит с чтением оных документов и предпочитает эту информацию выбивать из перегруженной поддержки, и частично тех, кто наступил на один лимит, но почему-то кричит о совершенно другом. Думаю, что в данном случае второе, потому, что в
Господи, кто же эти альтруистичные клиенты, которые живут будущим банков? Я думал, что все услугами банков пользуются исключительно для собственной выгоды.
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