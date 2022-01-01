RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:19

  anikola13 написав:Отмена пролонгации на "Мобильном". За сколько дней до окончания то можно сделать или в отделении?

Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:32

  копейка написав:Сравнивать можно что угодно, с определенными параметрами. Что здесь есть несравнимого - не знаю. Вижу, что уже нет КЛ, его срезали и есть ограничение на свои средства (перечислила достаточно, чтобы это заметить). Т.е. банк может обмелеть, и защищается, а клиент не может?

Почему не может то? Банк защищается именно потому, что клиенты решили защитить себя и новых денег не несут. Как я вижу, всё симметрично. И банк себя ведёт крайне корректно в рамках своих возможностей: новые кредиты сейчас выдавать - это уменьшить свои похудевшие фонды с туманной перспективой возврата. Акцент на возможности вернуть клиентам свои деньги. Да, несколько ограниченно, чтобы ажиотажно не разбирали, но и не по 1000 грн в день, как делал VAB незадолго до окончательного банкротства.

  копейка написав:И даже если не имеет долга - все равно не имеет возможности вывести свои средства из-за ограничений.
Лимит на P2P - о котором здесь пишут viewtopic.php?p=5415881#p5415881?

Вот прям совсем не имеет? Я пока ещё не встречал у Аллы, чтобы её работа расходилась с официальными документами. Вопли здесь - это частично тех, кто тормозит с чтением оных документов и предпочитает эту информацию выбивать из перегруженной поддержки, и частично тех, кто наступил на один лимит, но почему-то кричит о совершенно другом. Думаю, что в данном случае второе, потому, что в официальных лимитах 5к в день только на оплату мобильной связи (причём для особенно много за неё платящих можно ещё столько же в МАБ заплатить). А так в другой банк за месяц можно перечислить 200к по СЭП плюс 100к по P2P плюс что-то тянучкой их другого банка. К этому ещё налом можно снять от 20к в день. Куда больше-то? Зачем? Лежали миллионы и сейчас приспичило квартиру купить с полной оплатой суммы сразу?

  копейка написав:Мне кажется глупо в определенных обстоятельствах не делать соответствующих выводов.
Банки живут одним днем не смотря ни на что? Почему же тогда клиенты должны жить будущим этих же банков?

Господи, кто же эти альтруистичные клиенты, которые живут будущим банков? Я думал, что все услугами банков пользуются исключительно для собственной выгоды.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:57

Re: Альфа-Банк

Нічого не розумію. Чи потрібно в березні щось вносити по КК Ред? Посеред місяця було зазначено, що є платіж обов'язковий. А зараз зазначено, що мінімальний платіж внесено.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 916
З нами з: 09.02.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:15

Re: Альфа-Банк

чтобы не выпасть из грейса нужно погасить сумму задолженности как обычно
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:21

  moveton написав:
  anikola13 написав:Отмена пролонгации на "Мобильном". За сколько дней до окончания то можно сделать или в отделении?

Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.

А проценты сразу же выплачиваются в день лонгации вклада?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 928
З нами з: 22.04.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:53

  lloydbanksua написав:
  moveton написав:
  anikola13 написав:Отмена пролонгации на "Мобильном". За сколько дней до окончания то можно сделать или в отделении?

Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.

А проценты сразу же выплачиваются в день лонгации вклада?

Даже не в день, а в ночь :D .
%% (по пролонгированным/непролонгированным вкладам) падают на карту одновременно (и становятся доступными) в 1-2 часа ночи в дату пролонгации/завершения вклада.
Тело непролонгированного вклада падает на карту в это же время и тоже сразу доступно для СЭП/Р2Р/оплат.
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Вів 29 бер, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Doubting Thomas
 
Повідомлень: 238
З нами з: 27.11.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:59

Приехала эко-зп
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, S i m і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 103, 104, 105
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1046 442230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 09:55
Goodman
А-Банк 1 ... 16, 17, 18
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
178 108515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 08:09
Howl
ПроКредит Банк 1, 2, 3
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
29 11038
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 07:11
wtf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2057)
29.03.2022 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.