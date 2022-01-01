Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:19
Та, вроде, до момента, пока деньги не должны будут на счёт упасть, если бы лонгация была выключена. В день лонгации Сенс начинает показывать ставку 0.01% и ещё можно в отделение сходить и разорвать договор. Потом уже всё - следующий период.
Додано: Пон 28 бер, 2022 22:32
Почему не может то? Банк защищается именно потому, что клиенты решили защитить себя и новых денег не несут. Как я вижу, всё симметрично. И банк себя ведёт крайне корректно в рамках своих возможностей: новые кредиты сейчас выдавать - это уменьшить свои похудевшие фонды с туманной перспективой возврата. Акцент на возможности вернуть клиентам свои деньги. Да, несколько ограниченно, чтобы ажиотажно не разбирали, но и не по 1000 грн в день, как делал VAB незадолго до окончательного банкротства.
Вот прям совсем не имеет? Я пока ещё не встречал у Аллы, чтобы её работа расходилась с официальными документами. Вопли здесь - это частично тех, кто тормозит с чтением оных документов и предпочитает эту информацию выбивать из перегруженной поддержки, и частично тех, кто наступил на один лимит, но почему-то кричит о совершенно другом. Думаю, что в данном случае второе, потому, что в
Господи, кто же эти альтруистичные клиенты, которые живут будущим банков? Я думал, что все услугами банков пользуются исключительно для собственной выгоды.
Додано: Вів 29 бер, 2022 08:57
Re: Альфа-Банк
Нічого не розумію. Чи потрібно в березні щось вносити по КК Ред? Посеред місяця було зазначено, що є платіж обов'язковий. А зараз зазначено, що мінімальний платіж внесено.
Додано: Вів 29 бер, 2022 09:15
Re: Альфа-Банк
чтобы не выпасть из грейса нужно погасить сумму задолженности как обычно
Додано: Вів 29 бер, 2022 09:21
А проценты сразу же выплачиваются в день лонгации вклада?
Додано: Вів 29 бер, 2022 09:53
Даже не в день, а в ночь .
%% (по пролонгированным/непролонгированным вкладам) падают на карту одновременно (и становятся доступными) в 1-2 часа ночи в дату пролонгации/завершения вклада.
Тело непролонгированного вклада падает на карту в это же время и тоже сразу доступно для СЭП/Р2Р/оплат.
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Вів 29 бер, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:16
Re: Альфа-Банк
Да вопрос кстати хамелион почти под 0 - ОМП так и не назначили... стоит ли ждать подвоха от банка в следующем месяце?
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:24
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:27
Про кредитные каникулы сейчас смешно)))
У меня рассрочки на полгода. Банк заморозил возможность оплатить комуналку даже. Хотя плюсов в 2,5 раза больше чем минуса на счетах.
Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.
Рассмешили с каникулами, ей богу)
А насчет комуналки и отопления - у меня квартира рядом с Ирпенем. И наш жэк решает все вопросы, плюс волонтерит и занимается гуманитаркой, помогает как может. Почему не платить? это тоже помощь и посильное участие в общем деле. Точно не подарить их зажравшейся Альфе.
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