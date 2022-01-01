Додано: Пон 28 бер, 2022 22:32

копейка написав: Сравнивать можно что угодно, с определенными параметрами. Что здесь есть несравнимого - не знаю. Вижу, что уже нет КЛ, его срезали и есть ограничение на свои средства (перечислила достаточно, чтобы это заметить). Т.е. банк может обмелеть, и защищается, а клиент не может? Сравнивать можно что угодно, с определенными параметрами. Что здесь есть несравнимого - не знаю. Вижу, что уже нет КЛ, его срезали и есть ограничение на свои средства (перечислила достаточно, чтобы это заметить). Т.е. банк может обмелеть, и защищается, а клиент не может?

копейка написав: И даже если не имеет долга - все равно не имеет возможности вывести свои средства из-за ограничений.

Лимит на P2P - о котором здесь пишут

И даже если не имеет долга - все равно не имеет возможности вывести свои средства из-за ограничений.Лимит на P2P - о котором здесь пишут viewtopic.php?p=5415881#p5415881

копейка написав: Мне кажется глупо в определенных обстоятельствах не делать соответствующих выводов.

Банки живут одним днем не смотря ни на что? Почему же тогда клиенты должны жить будущим этих же банков? Мне кажется глупо в определенных обстоятельствах не делать соответствующих выводов.Банки живут одним днем не смотря ни на что? Почему же тогда клиенты должны жить будущим этих же банков?

Почему не может то? Банк защищается именно потому, что клиенты решили защитить себя и новых денег не несут. Как я вижу, всё симметрично. И банк себя ведёт крайне корректно в рамках своих возможностей: новые кредиты сейчас выдавать - это уменьшить свои похудевшие фонды с туманной перспективой возврата. Акцент на возможности вернуть клиентам свои деньги. Да, несколько ограниченно, чтобы ажиотажно не разбирали, но и не по 1000 грн в день, как делал VAB незадолго до окончательного банкротства.Вот прям совсем не имеет? Я пока ещё не встречал у Аллы, чтобы её работа расходилась с официальными документами. Вопли здесь - это частично тех, кто тормозит с чтением оных документов и предпочитает эту информацию выбивать из перегруженной поддержки, и частично тех, кто наступил на один лимит, но почему-то кричит о совершенно другом. Думаю, что в данном случае второе, потому, что в5к в день только на оплату мобильной связи (причём для особенно много за неё платящих можно ещё столько же в МАБ заплатить). А так в другой банк за месяц можно перечислить 200к по СЭП плюс 100к по P2P плюс что-то тянучкой их другого банка. К этому ещё налом можно снять от 20к в день. Куда больше-то? Зачем? Лежали миллионы и сейчас приспичило квартиру купить с полной оплатой суммы сразу?Господи, кто же эти альтруистичные клиенты, которые живут будущим банков? Я думал, что все услугами банков пользуются исключительно для собственной выгоды.