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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:33

  alik03 написав:Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.

На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках :lol: Причём плюс лучше в трёхлитровой.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:31

  moveton написав:
  alik03 написав:Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.

На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках :lol: Причём плюс лучше в трёхлитровой.


Так оно понятно, я ж не говорю что деньги в одном банке ) И трехлитровая тоже есть)))
alik03
 
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  #<1 ... 204205206207
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