|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 11:33
alik03 написав:
Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.
На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках
Причём плюс лучше в трёхлитровой.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1962
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 бер, 2022 12:31
moveton написав: alik03 написав:
Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.
На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках
Причём плюс лучше в трёхлитровой.
Так оно понятно, я ж не говорю что деньги в одном банке ) И трехлитровая тоже есть)))
-
alik03
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 13.12.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra
, klug
, V2
і 12 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|182
|111144
|
|
|1046
|445077
|
|
|29
|11110
|
Вів 29 бер, 2022 07:11
wtf
|