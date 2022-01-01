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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:33

  alik03 написав:Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.

На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках :lol: Причём плюс лучше в трёхлитровой.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:31

  moveton написав:
  alik03 написав:Банк, чтобы отдать МОИ деньги - на оплату билетов, ноута, комуналки, телефонов - требует вернуть ДОСРОЧНО все кредиты. Иначе даже моих плюсовых денег мне видать по 5000 грн в день.

На будущее и детям завещать вывод - плюсы и минусы держать в разных банках :lol: Причём плюс лучше в трёхлитровой.


Так оно понятно, я ж не говорю что деньги в одном банке ) И трехлитровая тоже есть)))
alik03
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:38

Подарунки від Водафона закінчились, требу шукати знов інтернет...
Акція Щасливий день, починаєтся у той день коли замовляєш чи на наступний?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:45

  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:Ой+
Видимо готовятся не отдавать депозиты.

С чего такие выводы?

🏦Банківська система України на сьогодні, незважаючи на воєнний стан, продовжує стабільно працювати.

🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

✅З метою подальшого підтримання належного рівня ліквідності в банківській системі НБУ було здійснено такі заходи:
• скасовано здійснення у 2022р. щорічної оцінки стійкості банків;
• уточнено положення стосовно незастосування до банків та відповідальних осіб банківських груп заходів впливу за порушення економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції, строків подання та опублікування звітності;
• призупинено на час дії воєнного стану строки подання/розгляду інформації та документів, визначені нормативно-правовими актами НБУ;
• уточнено порядок надання НБУ інформації про дотримання економічних нормативів та іншої інформації;
• відтерміновано запровадження низки інших вимог нормативно-правових актів НБУ.

📍Враховуючи зазначене, Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики звертається до банків України, які вже оголосили про відтермінування сплати тіла кредитів та відсотків, із проханням максимально зберігати вже оголошені кредитні канікули, розширити їх на інші категорії клієнтів та подовжити їх до припинення воєнного стану, а до банків, які ще не прийняли відповідне рішення – зробити це.

🇺🇦Такі заходи сприятимуть підтримці громадян України, дозволять зберегти працездатність підприємств, і як наслідок, зроблять важливий внесок у перемогу України.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:28

  sergia написав:Подарунки від Водафона закінчились, требу шукати знов інтернет...
Акція Щасливий день, починаєтся у той день коли замовляєш чи на наступний?

Хвилин через 5 пiсля замовлення.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:33

Re: Альфа-Банк

Почему альфа не выдает доллары с закончившегося депо???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:41

  ihorsic написав:Почему альфа не выдает доллары с закончившегося депо???

Плохо требуете!
Обязана выдавать в кассе по 100Кгрн/дн в эквив с предзаказом за 1..2 дня
Если таки не выдают, то потребуйте письменно получить этот отказ за подписью нача/зама.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:36

Re: Альфа-Банк

Говорят работаем с приноса. А приноса нет....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:02

  ihorsic написав:Говорят работаем с приноса. А приноса нет....

Принос тела депозита не касается, под него должно быть подкрепление. Врут.
Мочите их -- пишите в НБУ!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:35

Написал в банк по поводу обстоятельств форс-мажора с просьбой не насчитывать проценты по кредитным картам. Получил следующий ответ (вдруг кому интересно).

Враховуючи зазначене вище, Сторона яка посилається на настання обставин непереборної сили (форс-мажор) як на підстави, відповідно до яких нею було допущено порушення зобов’язання, може бути звільнена від відповідальності (застосування штрафних санкцій) за таке порушення на період дії обставин форс-мажору.

Однак, настання обставин непереборної сили (форс-мажор) не припиняє дію кредитного договору, не змінює структуру боргових зобов’язань, порядок нарахування процентів, а отже не може бути підставою для відмови від виконання зобов’язань за договором та відміни нарахування процентів за користування кредитом.

Зміна структури кредитних відносин, нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати відбувається виключно на підставі договірних відносин між Банком та Клієнтом або за рішенням Банку.

Враховуючи вищезазначене, АТ «АЛЬФА-БАНК», на жаль, змушене відмовити у
задоволенні прохання щодо припинення нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати.


При том, что в том же Sport Bank без проблем пошли на встречу и согласились не насчитывать проценты по наличным операциям при условии полного погашения задолженности. В ситуации, когда огромное количество людей потеряли источник дохода или работу, насчитывать проценты на задолженность со стороны банка считаю просто неэтичным. И это при том что я за 9 лет взаимоотношений ни разу не нарушал условия договора со своей стороны, в то время когда банк ограничил доступ к наличным средствам и переводам сославшись на форс-мажор.
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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