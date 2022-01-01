DjPavel написав:

Враховуючи зазначене вище, Сторона яка посилається на настання обставин непереборної сили (форс-мажор) як на підстави, відповідно до яких нею було допущено порушення зобов’язання, може бути звільнена від відповідальності (застосування штрафних санкцій) за таке порушення на період дії обставин форс-мажору.



Однак, настання обставин непереборної сили (форс-мажор) не припиняє дію кредитного договору, не змінює структуру боргових зобов’язань, порядок нарахування процентів, а отже не може бути підставою для відмови від виконання зобов’язань за договором та відміни нарахування процентів за користування кредитом.



Зміна структури кредитних відносин, нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати відбувається виключно на підставі договірних відносин між Банком та Клієнтом або за рішенням Банку.



Враховуючи вищезазначене, АТ «АЛЬФА-БАНК», на жаль, змушене відмовити у

задоволенні прохання щодо припинення нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати.

Написал в банк по поводу обстоятельств форс-мажора с просьбой не насчитывать проценты по кредитным картам. Получил следующий ответ (вдруг кому интересно).При том, что в том же Sport Bank без проблем пошли на встречу и согласились не насчитывать проценты по наличным операциям при условии. В ситуации, когда огромное количество людей потеряли источник дохода или работу, насчитывать проценты на задолженность со стороны банка считаю просто неэтичным. И это при том что я за 9 лет взаимоотношений ни разу не нарушал условия договора со своей стороны, в то время когда банк ограничил доступ к наличным средствам и переводам сославшись на форс-мажор.