DjPavel написав:Написал в банк по поводу обстоятельств форс-мажора с просьбой не насчитывать проценты по кредитным картам. Получил следующий ответ (вдруг кому интересно).
Враховуючи зазначене вище, Сторона яка посилається на настання обставин непереборної сили (форс-мажор) як на підстави, відповідно до яких нею було допущено порушення зобов’язання, може бути звільнена від відповідальності (застосування штрафних санкцій) за таке порушення на період дії обставин форс-мажору.
Однак, настання обставин непереборної сили (форс-мажор) не припиняє дію кредитного договору, не змінює структуру боргових зобов’язань, порядок нарахування процентів, а отже не може бути підставою для відмови від виконання зобов’язань за договором та відміни нарахування процентів за користування кредитом.
Зміна структури кредитних відносин, нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати відбувається виключно на підставі договірних відносин між Банком та Клієнтом або за рішенням Банку.
Враховуючи вищезазначене, АТ «АЛЬФА-БАНК», на жаль, змушене відмовити у задоволенні прохання щодо припинення нарахування комісій, процентної ставки, інших платежів за кредитним договором або звільнення від їх сплати.
При том, что в том же Sport Bank без проблем пошли на встречу и согласились не насчитывать проценты по наличным операциям при условии полного погашения задолженности. В ситуации, когда огромное количество людей потеряли источник дохода или работу, насчитывать проценты на задолженность со стороны банка считаю просто неэтичным. И это при том что я за 9 лет взаимоотношений ни разу не нарушал условия договора со своей стороны, в то время когда банк ограничил доступ к наличным средствам и переводам сославшись на форс-мажор.
выделил главную фразу, почему банк пошел навстречу. я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем
DjPavel написав:Sport Bank без проблем пошли на встречу и согласились не насчитывать проценты по наличным операциям при условии полного погашения задолженности
индивидуальные условия, коллега. Меня, за p2p, спортсмены "вжарили" по-полной, на март и апрель растянули по 5$ проценты, да ещё и выписке не показали, сняли только когда загасился полностью. Просрочки кредитной не было априори.
Shaman написав:выделил главную фразу, почему банк пошел навстречу. я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем
У вас просрочка была, поэтому предложили? У меня просрочки нет, я попросил банк пойти на встречу и не насчитывать проценты на период форс-мажора за не погашение в льготный период. Банк отказал не предложив никакой альтернативы, не смотря на то, что у меня были другие (помимо войны) веские и подтвержденные причины (о которых не хочу здесь писать, но на которые я сослался в своем обращении). После того, сотрудничать с этим банком желания нет совсем.
Shaman написав:выделил главную фразу, почему банк пошел навстречу. я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем
У вас просрочка была, поэтому предложили? У меня просрочки нет, я попросил банк пойти на встречу и не насчитывать проценты на период форс-мажора за не погашение в льготный период. Банк отказал не предложив никакой альтернативы, не смотря на то, что у меня были другие (помимо войны) веские и подтвержденные причины (о которых не хочу здесь писать, но на которые я сослался в своем обращении). После того, сотрудничать с этим банком желания нет совсем.
как раз наоборот - просрочек нет, даже ред и хамон в грейсе но предложение поступило - но возможно такие предложения касаются только платных кредитов, хз. % все банки, кроме Привата (из тех, что знаю), оставляют. Альфа разрешает их пока не платить, а увеличивает сумму долга.
Shaman написав:выделил главную фразу, почему банк пошел навстречу. я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем
У вас просрочка была, поэтому предложили? У меня просрочки нет, я попросил банк пойти на встречу и не насчитывать проценты на период форс-мажора за не погашение в льготный период. Банк отказал не предложив никакой альтернативы, не смотря на то, что у меня были другие (помимо войны) веские и подтвержденные причины (о которых не хочу здесь писать, но на которые я сослался в своем обращении). После того, сотрудничать с этим банком желания нет совсем.
как раз наоборот - просрочек нет, даже ред и хамон в грейсе но предложение поступило - но возможно такие предложения касаются только платных кредитов, хз. % все банки, кроме Привата (из тех, что знаю), оставляют. Альфа разрешает их пока не платить, а увеличивает сумму долга.
По привату не знаю у меня они в 0 срезали лимит, а по ТАС пока рисуют 0 для погашения в грейсе.
Доброго дня. Подскажите как узнать реквизиты своей карты в Альфа банке для перевода из за границы СВИФТОм? Вижу только реквизиты с IBAN. И если кто может подсказать как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину, если есть карты Приват, Альфа, Аваль банков.