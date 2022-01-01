Account number - IBAN
Name - получатель
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:23
Account number - IBAN
Name - получатель
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:33
Re: Альфа-Банк
Sense не выдает нормальных реквизитов для полечения SWIFT. Они разбросаны по всему приложению.
Реквизиты банков-кореспондентов можно узнать в "Профиле\Контакты\Банковские реквизиты Альфа-Банка\Банки-кореспонденты".
Я бы отдал предпочтение тем банкам, которые поддерживают SWIFT gpi или хотя бы MT 103+. Вот Приват данные фишки из перечисленных банков поддерживает.
Алла застряла в базовом MT 103...
Сейчас зачисление SWIFT на КдВ Привата без %.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:24
Howl
Ощадбанк ще підтримує SWIFT gpi
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:58
Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Додано: Чет 31 бер, 2022 13:02
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