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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:23

  skorpi написав:Доброго дня. Подскажите как узнать реквизиты своей карты в Альфа банке для перевода из за границы СВИФТОм? Вижу только реквизиты с IBAN. И если кто может подсказать как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину, если есть карты Приват, Альфа, Аваль банков.

https://alfabank.ua/upload/standard_settlement_instructions_ru.pdf
Account number - IBAN
Name - получатель
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:33

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:как узнать реквизиты своей карты в Альфа банке для перевода из за границы СВИФТОм?
Sense не выдает нормальных реквизитов для полечения SWIFT. Они разбросаны по всему приложению.
Реквизиты банков-кореспондентов можно узнать в "Профиле\Контакты\Банковские реквизиты Альфа-Банка\Банки-кореспонденты".

  skorpi написав:как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину, если есть карты Приват, Альфа, Аваль банков.
Я бы отдал предпочтение тем банкам, которые поддерживают SWIFT gpi или хотя бы MT 103+. Вот Приват данные фишки из перечисленных банков поддерживает.
Алла застряла в базовом MT 103...
Сейчас зачисление SWIFT на КдВ Привата без %.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:24

Howl
Ощадбанк ще підтримує SWIFT gpi
https://www.oschadbank.ua/transfer/swift
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:58

Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:02

  M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Банк по ходу как и форвард начал экономить страховые депо в МПС. Поэтому СЭПьте - СЭП от альфы приходит довольно шустро в те банки которые шустро обрабатывают файлы от НБУ
WallNutPen
 
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