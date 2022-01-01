Ощадбанк ще підтримує SWIFT gpi
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:24
Howl
Ощадбанк ще підтримує SWIFT gpi
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:58
Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Додано: Чет 31 бер, 2022 13:02
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:36
Чи може хтось підказати, як зараз можно в Києві отримати депо, що закінчилося? Зайшов на сайт, але там нічого нема, окрім списку відділень. По телефону відповідає робот Алла, але вона не чує моє питання, та верзе щось своє. На сайті навіть не можна побачити, на яких умовах переоформити депо.
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
|