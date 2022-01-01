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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:24
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greenozon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 12:58
Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
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M-Audio
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Додано: Чет 31 бер, 2022 13:02
M-Audio написав:
Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Банк по ходу как и форвард начал экономить страховые депо в МПС. Поэтому СЭПьте - СЭП от альфы приходит довольно шустро в те банки которые шустро обрабатывают файлы от НБУ
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WallNutPen
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Додано: Чет 31 бер, 2022 17:36
Чи може хтось підказати, як зараз можно в Києві отримати депо, що закінчилося? Зайшов на сайт, але там нічого нема, окрім списку відділень. По телефону відповідає робот Алла, але вона не чує моє питання, та верзе щось своє. На сайті навіть не можна побачити, на яких умовах переоформити депо.
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
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godl
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Додано: Чет 31 бер, 2022 18:39
godl написав:
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
КБ слился, отделения закрыты, не похоже что до Победы ситуация изменится.
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ВIВ
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Додано: Чет 31 бер, 2022 19:10
Был в отделении не в Киеве , все работает ,сказали пользуйтесь приложением SENSe
Да там все есть и переоформить вклад можно и снячтие по заказу в день 100к есть.. если больше заказать по депозиту если закончился ...
Да сказали с 1.04 отделения работают на 2 часа больше...
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Додано: Чет 31 бер, 2022 19:16
godl написав:
Чи може хтось підказати, як зараз можно в Києві отримати депо, що закінчилося? Зайшов на сайт, але там нічого нема, окрім списку відділень. По телефону відповідає робот Алла, але вона не чує моє питання, та верзе щось своє. На сайті навіть не можна побачити, на яких умовах переоформити депо.
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
Є працюючи відділення. Якій берег?. В приватні пишіть. Я вчора був на відділені.
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PUnder
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