Чи може хтось підказати, як зараз можно в Києві отримати депо, що закінчилося? Зайшов на сайт, але там нічого нема, окрім списку відділень. По телефону відповідає робот Алла, але вона не чує моє питання, та верзе щось своє. На сайті навіть не можна побачити, на яких умовах переоформити депо.
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
Был в отделении не в Киеве , все работает ,сказали пользуйтесь приложением SENSe Да там все есть и переоформить вклад можно и снячтие по заказу в день 100к есть.. если больше заказать по депозиту если закончился ... Да сказали с 1.04 отделения работают на 2 часа больше...
godl написав:Чи може хтось підказати, як зараз можно в Києві отримати депо, що закінчилося? Зайшов на сайт, але там нічого нема, окрім списку відділень. По телефону відповідає робот Алла, але вона не чує моє питання, та верзе щось своє. На сайті навіть не можна побачити, на яких умовах переоформити депо.
Чи є в Києві відділення, яке працює і в яке можна прийти?
Є працюючи відділення. Якій берег?. В приватні пишіть. Я вчора був на відділені.