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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 22:48
А що не так на Перова? Сьогодні не бачив, але вчора точно працювали - я заходив, і в понеділок було відчинено..
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Asdушный
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