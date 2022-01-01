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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 22:48
А що не так на Перова? Сьогодні не бачив, але вчора точно працювали - я заходив, і в понеділок було відчинено..
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:20
M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Подтверждаю. Всё кредитки в льготном периоде...
Марк был хороший.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 03:42
skorpi написав:
как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину,
видимо через пайпал
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