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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 22:48
А що не так на Перова? Сьогодні не бачив, але вчора точно працювали - я заходив, і в понеділок було відчинено..
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Asdушный
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:20
M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Подтверждаю. Всё кредитки в льготном периоде...
Марк был хороший.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 03:42
skorpi написав:
как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину,
видимо через пайпал
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:12
wtf написав: skorpi написав:
как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину,
видимо через пайпал
А чем оно лучше Visa/MC P2P? Там как-то заводить на палку, здесь на ту же карточку выводить. В Эмиратах какие-то ограничения на прямой перевод?
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moveton
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:18
вопрос был про удобство
за границей никто переводом с карты на карту не балуется
там вызывает затруднение зайти в онлайн банкинг и отправить сепа где всего 2 реквизита - имя и номер счета. а как разобраться со свифтом вообще не понятно
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:51
Shaman написав:
...
я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем
уточняю - я, как-то пропустил, такое индивидуальное предложение пришло и в сенсе - погашение кредита за 80% от номинала. так что смотрите в сенс - может и у Вас есть.
и кстати, с полученного дохода надо будет уплатить 18% подоходного
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Shaman
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:36
WallNutPen написав: M-Audio написав:
Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Поэтому СЭПьте
Не всегда это возможно. Вот как отСЭПить волонтеру, от которого есть только номер карты, и который где-то под Бердянском без связи большую часть времени?
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M-Audio
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