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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211>

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:48

Re: Альфа-Банк

А що не так на Перова? Сьогодні не бачив, але вчора точно працювали - я заходив, і в понеділок було відчинено..
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:20

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Подтверждаю. Всё кредитки в льготном периоде...
Марк был хороший.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 03:42

Re: Альфа-Банк

  skorpi написав:как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину,

видимо через пайпал
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:12

  wtf написав:
  skorpi написав:как удобнее всего перевести деньги с Арабских Эмиратов в Украину,

видимо через пайпал

А чем оно лучше Visa/MC P2P? Там как-то заводить на палку, здесь на ту же карточку выводить. В Эмиратах какие-то ограничения на прямой перевод?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:18

Re: Альфа-Банк

вопрос был про удобство
за границей никто переводом с карты на карту не балуется
там вызывает затруднение зайти в онлайн банкинг и отправить сепа где всего 2 реквизита - имя и номер счета. а как разобраться со свифтом вообще не понятно
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:51

  Shaman написав:...
я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем

уточняю - я, как-то пропустил, такое индивидуальное предложение пришло и в сенсе - погашение кредита за 80% от номинала. так что смотрите в сенс - может и у Вас есть.

и кстати, с полученного дохода надо будет уплатить 18% подоходного ;)
Shaman
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:36

  WallNutPen написав:
  M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Поэтому СЭПьте

Не всегда это возможно. Вот как отСЭПить волонтеру, от которого есть только номер карты, и который где-то под Бердянском без связи большую часть времени?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:10

  M-Audio написав:
  WallNutPen написав:
  M-Audio написав:Вот с какого хрена не даёт с пакетки потянуть больше 5000?
Ну это же вообще не серьёзно.
Поэтому СЭПьте

Не всегда это возможно. Вот как отСЭПить волонтеру, от которого есть только номер карты, и который где-то под Бердянском без связи большую часть времени?

Например отСЭПить на ту же моню пумбу и т.п где у вас выход по р2р бесплатен, а оттуда уже по номеру карты. Сэп на моню долетает за 50 минут - 1.5 часа. В общем имхо проблема надумана
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:21

Re: Альфа-Банк

показывает по хамону минимальный платеж. так и должно быть? каникулы же объявляли без мин платежа
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:38

  Shaman написав:
  Shaman написав:...
я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем

уточняю - я, как-то пропустил, такое индивидуальное предложение пришло и в сенсе - погашение кредита за 80% от номинала. так что смотрите в сенс - может и у Вас есть.

и кстати, с полученного дохода надо будет уплатить 18% подоходного ;)


Это именно по кредиту, не по кредитным картам? Верно?
DjPavel
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