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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

Не приходять смс

Шановна представниця! Перестали приходити смс від Альфи на номер 050, який було перенесено до мережі Тримоб. Тиждень тому працювало ок. Підозрюю, що проблема може бути на боці Укртелекому після кібератаки на них, але про всяк випадок спитаю в вас чи все ок?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:07

  DjPavel написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:...
я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем

уточняю - я, как-то пропустил, такое индивидуальное предложение пришло и в сенсе - погашение кредита за 80% от номинала. так что смотрите в сенс - может и у Вас есть.

и кстати, с полученного дохода надо будет уплатить 18% подоходного ;)


Это именно по кредиту, не по кредитным картам? Верно?

да, это по кредитам, не по кредитным картам
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:15

  wtf написав:показывает по хамону минимальный платеж. так и должно быть? каникулы же объявляли без мин платежа

Тоже показывает. Хотя вчера не показывало.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:27

  wtf написав:показывает по хамону минимальный платеж. так и должно быть? каникулы же объявляли без мин платежа


Конечно, именно ОМП и нужно платить по Хамону (как бесплатная рассрочка получается на сумму задолженности)!
ВIВ
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  #<1 ... 208209210211
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