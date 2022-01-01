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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212>

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

Не приходять смс

Шановна представниця! Перестали приходити смс від Альфи на номер 050, який було перенесено до мережі Тримоб. Тиждень тому працювало ок. Підозрюю, що проблема може бути на боці Укртелекому після кібератаки на них, але про всяк випадок спитаю в вас чи все ок?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:07

  DjPavel написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:...
я тему не пробивал, но от Альфы мне был звонок с предложением погасить кредит за 80% от номинала - есть и такие варианты. не знаю - выборочно или всем

уточняю - я, как-то пропустил, такое индивидуальное предложение пришло и в сенсе - погашение кредита за 80% от номинала. так что смотрите в сенс - может и у Вас есть.

и кстати, с полученного дохода надо будет уплатить 18% подоходного ;)


Это именно по кредиту, не по кредитным картам? Верно?

да, это по кредитам, не по кредитным картам
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:15

  wtf написав:показывает по хамону минимальный платеж. так и должно быть? каникулы же объявляли без мин платежа

Тоже показывает. Хотя вчера не показывало.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:27

  wtf написав:показывает по хамону минимальный платеж. так и должно быть? каникулы же объявляли без мин платежа


Конечно, именно ОМП и нужно платить по Хамону (как бесплатная рассрочка получается на сумму задолженности)!
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:52

Re: Альфа-Банк

Более того - Альфа поменяла способ начисления ОМП по Хамелеону - если до марта она округляла сумму в меньшую сторону с шагом в 50 грн., то сейчас ОМП горит посчитанный до копеечки
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:03

  WallNutPen написав:Более того - Альфа поменяла способ начисления ОМП по Хамелеону - если до марта она округляла сумму в меньшую сторону с шагом в 50 грн., то сейчас ОМП горит посчитанный до копеечки

Толи есчо будет. Скоро проще будет платить старым добрым налом, чтобы не кинули на плюшках.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:06

Re: Альфа-Банк

Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:08

  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

В Привате уже простимулировали.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:56

Re: Альфа-Банк

  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация.

Странная рекомендация если в приложении четко написано "Платiж потрiбно внести до..." - то есть формулировочка как бы обязывает, а не рекомендует. И к примеру в марте, когда ОМП был ноль, то и последствий от его не погашения не было никаких в виде начисления процентов, а теперь я так понимаю все будет по другому
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:59

  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

Это точно? как это подтвердить?

в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
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