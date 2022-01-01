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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04
Shaman написав: Howl написав:
Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
Это точно? как это подтвердить?
в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11
lel написав: Shaman написав: Howl написав:
Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
Это точно? как это подтвердить?
в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
у меня то же самое.
вопрос - это стимуляция или все-таки надо заплатить, чтобы не пошло начисление %?
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