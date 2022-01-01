RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

Это точно? как это подтвердить?

в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
lel
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11

  lel написав:
Shaman написав:
  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

Это точно? как это подтвердить?

в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.

у меня то же самое.
вопрос - это стимуляция или все-таки надо заплатить, чтобы не пошло начисление %?
Shaman
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 29.09.19
Подякував: 294 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 209210211212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 111, 112, 113
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1121 500494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 18:24
AlexSV
Банк Південний 1, 2, 3, 4
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
35 60538
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 16:35
boxi
Райффайзен Банк 1 ... 7, 8, 9
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
87 88005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 15:51
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.