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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04
Shaman написав: Howl написав:
Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
Это точно? как это подтвердить?
в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
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lel
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11
lel написав: Shaman написав: Howl написав:
Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
Это точно? как это подтвердить?
в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
у меня то же самое.
вопрос - это стимуляция или все-таки надо заплатить, чтобы не пошло начисление %?
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Shaman
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:07
Shaman написав:
Это точно? как это подтвердить?
Представитель банка описал это в канале Sense SuperApp:https://t.me/alfa_chat_ua/129040
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Howl
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:26
Howl написав:
Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.
нее, это развод от охир-й тёти Аллы
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:29
Ну вот погасила сейчас 10, пишет еще догасить ЧЧЧ-10.
С днем Юмора всех.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:36
Було оновлення - загально змін не було, просто тепер відображається платіж, але якщо ви його не винесете то будуть стандартно діяти канікули.
сами каникулы подразумевают, что можно не платить ни тело, ни %. но каникулы не распространяются на грейс - если Вы вылетите из грейса, то можете не гасить %, но они будут начисляться.
у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)
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Shaman
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:20
Подскажите пожалуйста чтоб не снималась комиссия за обслуживание пакета платинум блэк,условия остаются в силе или их на время отменили?
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Kent
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:39
Kent написав:
Подскажите пожалуйста чтоб не снималась комиссия за обслуживание пакета платинум блэк,условия остаются в силе или их на время отменили?
згідно офіційної інформації від банку - не мають
шукайте відповідь тутhttps://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %BD%D0%BA-
секціяМи піклуємося про своїх клієнтів і тому скасували такі комісії
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:23
Shaman написав:
у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)
тільки ж в хамона базова ставка 0.01%.
А платний він становиться, якщо ОМП не заплатити (за рахунок появи штрафів і т.д.)
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Додано: Суб 02 кві, 2022 06:29
Shaman написав:
у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)
У ящера грейс бесконечный. В случае неуплаты ОМП (в довоенное время) льготный период продолжает и дальше действовать, просто начисляли штраф.
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