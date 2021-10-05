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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

Это точно? как это подтвердить?

в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11

  lel написав:
Shaman написав:
  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

Это точно? как это подтвердить?

в марте насколько помню мин платеж по Хамону указывали 0
Вчера(31.03.22)
проверял, писало ОМП -0. Сегодня уже есть 10%.

у меня то же самое.
вопрос - это стимуляция или все-таки надо заплатить, чтобы не пошло начисление %?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:07

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:Это точно? как это подтвердить?
Представитель банка описал это в канале Sense SuperApp:
https://t.me/alfa_chat_ua/129040
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:26

  Howl написав:Отображение ОМП — это рекомендация. Если его не внести, то включатся кредитные каникулы. Банк просто стимулирует погашение своих карт.

нее, это развод от охир-й тёти Аллы :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:29

Re: Альфа-Банк

Ну вот погасила сейчас 10, пишет еще догасить ЧЧЧ-10.
С днем Юмора всех.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:36

  Howl написав:
  Shaman написав:Это точно? как это подтвердить?
Представитель банка описал это в канале Sense SuperApp:
https://t.me/alfa_chat_ua/129040

Було оновлення - загально змін не було, просто тепер відображається платіж, але якщо ви його не винесете то будуть стандартно діяти канікули.

сами каникулы подразумевают, что можно не платить ни тело, ни %. но каникулы не распространяются на грейс - если Вы вылетите из грейса, то можете не гасить %, но они будут начисляться.

у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:20

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста чтоб не снималась комиссия за обслуживание пакета платинум блэк,условия остаются в силе или их на время отменили?
Kent
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:39

  Kent написав:Подскажите пожалуйста чтоб не снималась комиссия за обслуживание пакета платинум блэк,условия остаются в силе или их на время отменили?


згідно офіційної інформації від банку - не мають
шукайте відповідь тут
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %BD%D0%BA-

секція
Ми піклуємося про своїх клієнтів і тому скасували такі комісії
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:23

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)

тільки ж в хамона базова ставка 0.01%.
А платний він становиться, якщо ОМП не заплатити (за рахунок появи штрафів і т.д.)
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 06:29

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:у Хамона, если я правильно помню, та же схема была - ты можешь не платить ОМП, но тогда он становится платным (как-то так)
У ящера грейс бесконечный. В случае неуплаты ОМП (в довоенное время) льготный период продолжает и дальше действовать, просто начисляли штраф.
Howl
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