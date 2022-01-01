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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

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Альфа-Банк 4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
7
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:57

Re: Альфа-Банк

Коллеги, с кешью новые транзакции гасятся после 15го марта или таки нет?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:18

Menwyy гасятся)
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:06

  moveton написав:
  kulikrom написав:
Загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць обмежені такі операції:
переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (тобто P2P-перекази)...

Читал и такое. Но тут есть несколько моментов:
1) Это уже не постановление 18 (да и вообще не постановление), поэтому, если Приват мотивирует своё разрещение именно постановлением, то каким-то другим.
2) Только НБУ понимает, как это увязывается с предыдущим обзацем про "Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені".
3) Это ограничение сверху, но нет требования к банкам предоставлять услуги в полном объёме этого ограничения. Где почитать, что Алла обязана их вообще предоставлять? Я понимаю огорчение от того, что чего-то сделать не дают, но нарушение-то в чём?
4) По идее, всё это только с валютных карт, потому, что "Купівля іноземної валюти поки заборонена". "Универсальная" бывает разной, но если Приват позволяет с гривневой, то выглядит не правым. Можно из пролетарской ненависти активно жаловаться на него в НБУ, чтобы прикрыл.

Со своей колокольни могу поплакаться, что пару недель закрылась доходная (для клиента) дырочка с покупкой с гривневой карты крипты на Binance. Совсем закрылась, а не ограничилась до 100к в месяц. Причём, судя по "We currently do not support the bank cards issued in your country" со стороны Бинанса, а не "Приват запретил переводы на криптобиржи", как тут писали в новостях. Но требовать от них обоих открыть её взад мне кажется перебором. Наверное потому, что я тряпка и готов под всех прогибаться :oops:

Это как раз постанова 18, точнее изменения, которые в нее внесли, первоначально ограничение было 100К в эквиваленте в день.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:21

Re: Альфа-Банк

лежит 800 долларов в альфе и открыт кредит на 40000 грн. читал что могут принудительно списывать деньги со счетов- будут ли списывать с валютной карты? может забрать от греха подальше

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:30

  PrimusInterPares написав:лежит 800 долларов в альфе и открыт кредит на 40000 грн. читал что могут принудительно списывать деньги со счетов- будут ли списывать с валютной карты? может забрать от греха подальше

Раз читал, что будут списывать, то там же читал:
Списання не проводиться з таких рахунків та продуктів:
- рахунки в іноземній валюті,
...

Раз вопрос всё же возник, то лучше забрать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 05:57

  PrimusInterPares написав:лежит 800 долларов в альфе и открыт кредит на 40000 грн. читал что могут принудительно списывать деньги со счетов- будут ли списывать с валютной карты? может забрать от греха подальше

Нужно читать ДКБО. С личного опыта. Приват до войны принудительно списывал с дебетки, если просрочил кредитку. Форвард тоже.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:07

"Мобильный" депозит. Стояла пролонгация. Сегодня день пролонгации. Как расторгнуть?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:28

Карта с пакетом "комфорт" может зайти в минус? Есть ли овер? Если да, то как начисляются проценты? п.5.5 тарифов не применим в данном случае?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 06:47

  anikola13 написав:"Мобильный" депозит. Стояла пролонгация. Сегодня день пролонгации. Как расторгнуть?

Если ещё не продлилось (проценты упали сегодня и показывает ставку в 0.01%), бежать в отделение. До конца дня ещё можно успеть.
moveton
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