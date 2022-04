moveton написав:

kulikrom написав: Загальним лімітом у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць обмежені такі операції:

переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (тобто P2P-перекази)...

Читал и такое. Но тут есть несколько моментов:1) Это уже не постановление 18 (да и вообще не постановление), поэтому, если Приват мотивирует своё разрещение именно постановлением, то каким-то другим.2) Только НБУ понимает, как это увязывается с предыдущим обзацем про "Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені".3) Это ограничение сверху, но нет требования к банкам предоставлять услуги в полном объёме этого ограничения. Где почитать, что Алла обязана их вообще предоставлять? Я понимаю огорчение от того, что чего-то сделать не дают, но нарушение-то в чём?4) По идее, всё это только с валютных карт, потому, что "Купівля іноземної валюти поки заборонена". "Универсальная" бывает разной, но если Приват позволяет с гривневой, то выглядит не правым. Можно из пролетарской ненависти активно жаловаться на него в НБУ, чтобы прикрыл.Со своей колокольни могу поплакаться, что пару недель закрылась доходная (для клиента) дырочка с покупкой с гривневой карты крипты на Binance. Совсем закрылась, а не ограничилась до 100к в месяц. Причём, судя по "We currently do not support the bank cards issued in your country" со стороны Бинанса, а не "Приват запретил переводы на криптобиржи", как тут писали в новостях. Но требовать от них обоих открыть её взад мне кажется перебором. Наверное потому, что я тряпка и готов под всех прогибаться