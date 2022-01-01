Додано: Вів 05 кві, 2022 14:35

Amethyst написав: ИМХО, у Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.

Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту. ИМХО, у Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту.

Не скажу насчёт какая дата там указывается в окончании, но по опыту, переключение отваливается с момента, когда пришли проценты и, если бы лонгация уже была выключена, в этот момент вернулось бы и тело. Если в этот день разорвать депо в отделении, то в этот же день тело и возвращают. Обычно часа для этого с головой, но в Сенсе сейчас опять "что-то пошло не так", поэтому я не удивлюсь, если и процессинг тормозит.