|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 13:46
Howl написав:
При оформлении депозита после выбора срока его действия идёт пункт пролонгации. По умолчанию он включён. Не заметишь просто так.
Так и я про то, что оно там не навязчивое. На большинстве депозитов забываю отменить при оформлении. Потом ещё могу спохватиться, но два раза в отделение в последний день, когда увидел, что тело на карту не упало, уже пришлось бегать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:15
Прлонгацию отменили по Мобильному в отделении, а деньги на карту не упали. Почему?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:23
anikola13 написав:
Прлонгацию отменили по Мобильному в отделении, а деньги на карту не упали. Почему?
ИМХО, у Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.
Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту.
Кстати 4го депо еще лонгировалось по старым ставкам.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2092
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:25
Amethyst написав: anikola13 написав:
Прлонгацию отменили по Мобильному в отделении, а деньги на карту не упали. Почему?
У Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.
Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту.
Кстати 4го депо еще лонгировалось по старым ставкам.
Депо закончилось сегодня и отменили пролонгацию в отделении, а не в Сенсе. Деньги на карту не пришли.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:32
moveton написав: anikola13 написав:
"Мобильный" депозит. Стояла пролонгация. Сегодня день пролонгации. Как расторгнуть?
Если ещё не продлилось (проценты упали сегодня и показывает ставку в 0.01%), бежать в отделение. До конца дня ещё можно успеть.
Пролонгацию отменили в отделении, а деньги не упали. Может что-то нажали не туда?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 14:35
Amethyst написав:
ИМХО, у Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.
Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту.
Не скажу насчёт какая дата там указывается в окончании, но по опыту, переключение отваливается с момента, когда пришли проценты и, если бы лонгация уже была выключена, в этот момент вернулось бы и тело. Если в этот день разорвать депо в отделении, то в этот же день тело и возвращают. Обычно часа для этого с головой, но в Сенсе сейчас опять "что-то пошло не так", поэтому я не удивлюсь, если и процессинг тормозит.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 15:53
Amethyst написав: anikola13 написав:
Прлонгацию отменили по Мобильному в отделении, а деньги на карту не упали. Почему?
ИМХО, у Алки ота отмена настроена так, шо переключить автопролонгацию мона по -2дн до окончания.
Т.е. вот написано, шо депо заканчивается 5го, то отменить в Сенсе мона ещё 3го, даж если это выходной. А вот 4го мона отменить ток в отд-и и тада 5го тело упадет на карту.
Кстати 4го депо еще лонгировалось по старым ставкам.
Ну не знаю - раза три отменяла лонгацию накануне окончания депо в опер время, а один раз в районе 22 часов - всё нормально отменялось
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1254
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 кві, 2022 16:20
Howl написав: moveton написав:
Обычно это, скорее, "не успел заметить, что пролонгация включена".
При оформлении депозита после выбора срока его действия идёт пункт пролонгации. По умолчанию он включён. Не заметишь просто так.
от цей момент якраз і НЕ працює
завжди відміняю лонгацію на етапі створення - в договорі що приходить на пошту завжди вписано -
"4. Пролонгація -допускається. Необмежену кількість разів."
тому треба йти і ще раз руками відміняти в додатку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13124
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 кві, 2022 16:48
greenozon написав: Howl написав: moveton написав:
Обычно это, скорее, "не успел заметить, что пролонгация включена".
При оформлении депозита после выбора срока его действия идёт пункт пролонгации. По умолчанию он включён. Не заметишь просто так.
от цей момент якраз і НЕ працює
завжди відміняю лонгацію на етапі створення - в договорі що приходить на пошту завжди вписано -
"4. Пролонгація -допускається. Необмежену кількість разів."
тому треба йти і ще раз руками відміняти в додатку
відкривав кілька разів депо, сам повзунок пролонгація ніколи не вмикався
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 кві, 2022 19:35
У меня пролонгация при оформлении Мобильного депозита была включена, я отменял её при оформлении и она была выключена. Деньги по завершению срока действия депозита успешно возвращались на карту.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4396
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sauvignon
, vpchelko
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|163
|56511
|
Вів 05 кві, 2022 19:55
BBC
|
|1165
|533275
|
|
|202
|168987
|
|