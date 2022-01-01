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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 08:55

Re: Альфа-Банк

....альфа при лонгации дала + к ставкам...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:07

  abc111 написав:....альфа при лонгации дала + к ставкам...

стало больше чем до 5-го?
sergia
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Повідомлень: 376
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:28

При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

(діє від 5 квітня)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:14

Re: Альфа-Банк

Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:39

Re: Альфа-Банк

Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:25

  undeadserf написав:Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?

Да. Есть такое. Пробуйте через Sens.
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