|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 08:55
....альфа при лонгации дала + к ставкам...
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 кві, 2022 10:07
abc111 написав:
....альфа при лонгации дала + к ставкам...
стало больше чем до 5-го?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 кві, 2022 10:28
При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf
(діє від 5 квітня)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13136
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:14
Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:39
Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?
-
Comando
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:25
undeadserf написав:
Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?
Да. Есть такое. Пробуйте через Sens.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68
|27580
|
|
|1168
|534001
|
|
|26
|41352
|
|