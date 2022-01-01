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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220>

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 08:55

Re: Альфа-Банк

....альфа при лонгации дала + к ставкам...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:07

  abc111 написав:....альфа при лонгации дала + к ставкам...

стало больше чем до 5-го?
sergia
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Повідомлень: 377
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:28

При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

(діє від 5 квітня)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:14

Re: Альфа-Банк

Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:39

Re: Альфа-Банк

Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:25

  undeadserf написав:Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?

Да. Есть такое. Пробуйте через Sens.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:57

  Comando написав:Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?


а чем депозитный доллар отличается от другого доллара?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:25

  Фантом написав:
  undeadserf написав:Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?

Да. Есть такое. Пробуйте через Sens.

Через Сенс також не працює :(
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:10

Re: Альфа-Банк

Кредитні канікули за «Cameleon» від «Альфа-Банку»

1 квітня «Альфа-Банк» змінив правила кредитних канікул і почав відображати мінімальний платіж за карткою «Cameleon». Згідно з умовами продукту, мінімальний платіж — це платіж, внесення якого продовжує пільговий період. Отже, якщо його не внести цей платіж протягом квітня, Ваш «Cameleon» виходить з пільгового періоду та активуються кредитні канікули. Кредитні канікули за карткою «Cameleon» передбачають ставку 0.0001% на покупки у торгово-сервісній мережі та 37% на готівкові операції, а також скасування мінімального платежу.

Після завершення кредитних канікул, Вам необхідно буде внести мінімальний платіж, щоб знову активувався пільговий період. Коли Банк буде завершувати кредитні канікули — рішення за «Альфа-Банком», тому продовжуємо слідкувати за оновленнями.
костас
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:20

А чём прикол?
Все нашару и остаётся.
Причём даже ставку снизили с 0.01 до 0.0001
Эт типа юристы решили показать, шо незря хлебушек жуют?
Amethyst
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