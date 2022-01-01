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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 08:55
Re: Альфа-Банк
....альфа при лонгации дала + к ставкам...
Додано: Сер 06 кві, 2022 10:07
Додано: Сер 06 кві, 2022 10:28
При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.
(діє від 5 квітня)
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:14
Re: Альфа-Банк
Не додається карта (дебетка platinum black грн) в GPay - 'Щось пішло не так'.
Були якісь новини/зміни?
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:39
Re: Альфа-Банк
Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:25
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:57
Додано: Сер 06 кві, 2022 17:25
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:10
Re: Альфа-Банк
Кредитні канікули за «Cameleon» від «Альфа-Банку»
1 квітня «Альфа-Банк» змінив правила кредитних канікул і почав відображати мінімальний платіж за карткою «Cameleon». Згідно з умовами продукту, мінімальний платіж — це платіж, внесення якого продовжує пільговий період. Отже, якщо його не внести цей платіж протягом квітня, Ваш «Cameleon» виходить з пільгового періоду та активуються кредитні канікули. Кредитні канікули за карткою «Cameleon» передбачають ставку 0.0001% на покупки у торгово-сервісній мережі та 37% на готівкові операції, а також скасування мінімального платежу.
Після завершення кредитних канікул, Вам необхідно буде внести мінімальний платіж, щоб знову активувався пільговий період. Коли Банк буде завершувати кредитні канікули — рішення за «Альфа-Банком», тому продовжуємо слідкувати за оновленнями.
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:20
А чём прикол?
Все нашару и остаётся.
Причём даже ставку снизили с 0.01 до 0.0001
Эт типа юристы решили показать, шо незря хлебушек жуют?
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