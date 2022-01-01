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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 19:34
Amethyst написав:А чём прикол?
Все нашару и остаётся.
Причём даже ставку снизили с 0.01 до 0.0001
Эт типа юристы решили показать, шо незря хлебушек жуют?
Прикол, я думаю, в том, что в следующем месяце ставку могут и значительно увеличить, а карта уже не в льготном периоде, т.е. насчитают проценты по полной. Ну или в ноль надо будет гаситься.
Хитро.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 20:29
IMPRINTER написав: Comando написав:
Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?
а чем депозитный доллар отличается от другого доллара?
Шановний друже, Ви тут ! Ваш колега-краянин Старикан наразі у Дніпрі, а Ви де ?
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Додано: Чет 07 кві, 2022 03:25
ramaz написав:
https://alfabank.ua/ru/news/zmini-procentnih-stavok-po-depozitnih-produktah
Кассандра написав: ramaz написав:
будуть змінені процентні ставки
:
- з 05.04.2022 р. по строкових депозитах в національній валюті України та іноземній валюті;
- з 01.05.2022 р. по депозитних продуктах "Дохідний сейф", "Скарбничка" та "Ощадний" в національній валюті України для нових та діючих Угод.
А ссылка на эту новость (не на тарифы) на сайте банки есть? не нашла почему-то
Уже порізали, по долару було 5% стало 4%
По гривні було 12% стало 8%
Американці та європейці після різні в Бучі наклали серйозні санкції на Альфа банк в раші.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 03:27
І як це нарахують? В онлайн банку можна включити чи виключити пролонгацію.
Щоб отримати бонус авто пролонгацію потрібно включити?
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Сер 06 кві, 2022 21:05
klug
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