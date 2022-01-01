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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:34

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:А чём прикол?
Все нашару и остаётся.
Причём даже ставку снизили с 0.01 до 0.0001
Эт типа юристы решили показать, шо незря хлебушек жуют?
Прикол, я думаю, в том, что в следующем месяце ставку могут и значительно увеличить, а карта уже не в льготном периоде, т.е. насчитают проценты по полной. Ну или в ноль надо будет гаситься.
Хитро.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:29

  IMPRINTER написав:
  Comando написав:Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?


а чем депозитный доллар отличается от другого доллара?

Шановний друже, Ви тут ! Ваш колега-краянин Старикан наразі у Дніпрі, а Ви де ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 03:25

  ramaz написав:
  Кассандра написав:
  ramaz написав:будуть змінені процентні ставки:

- з 05.04.2022 р. по строкових депозитах в національній валюті України та іноземній валюті;

- з 01.05.2022 р. по депозитних продуктах "Дохідний сейф", "Скарбничка" та "Ощадний" в національній валюті України для нових та діючих Угод.

А ссылка на эту новость (не на тарифы) на сайте банки есть? не нашла почему-то :roll:

https://alfabank.ua/ru/news/zmini-procentnih-stavok-po-depozitnih-produktah

Уже порізали, по долару було 5% стало 4%
По гривні було 12% стало 8%
Американці та європейці після різні в Бучі наклали серйозні санкції на Альфа банк в раші.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 03:27

  greenozon написав:При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

(діє від 5 квітня)

І як це нарахують? В онлайн банку можна включити чи виключити пролонгацію.
Щоб отримати бонус авто пролонгацію потрібно включити?
Ukrainian
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