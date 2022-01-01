Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09

TipTop написав: на його рахунку є 124.22 бонусів за оформлення Є-підтримка

треба щось купити на 99 грн за власні кошти (з карткового рахунку) і потім ці бонуси, 124.22, можна буде вивести на картковий рахунок?

Як пояснила підтримка Альфи, треба купити саме на 99грн, 100 грн не підходить.

Взагалі не врубаюсь в логіку цієї схеми. на його рахунку є 124.22 бонусів за оформлення Є-підтримкатреба щось купити на 99 грн за власні кошти (з карткового рахунку) і потім ці бонуси, 124.22, можна буде вивести на картковий рахунок?Як пояснила підтримка Альфи, треба купити саме на 99грн, 100 грн не підходить.Взагалі не врубаюсь в логіку цієї схеми.

Не обязательно на 99. Можно и на 50. Чтобы понимать эту схему, нужно усвоить прежде всего, что вывода бонусов на карточку у Аллы нет (хочется такого - иди к Моне). Есть свои деньги и есть орехи (бонусы CashU). Обмена одних на другихни в каком направлении и вообще это довольно слабо связанные вещи. Орехи можно было получать за всякое разное: покупки, пополнение карты и т.д. Орехи можно тратить в том числе на компенсацию какой-то покупки (если она условиям программы CashU соответствует): делаешь такую покупку, потом в Сенсе в разделе клуба тыкаешь в неё и говоришь "хочу деньги взад", получаешь деньги и минус к орехам на соответствующую сумму. Если орехов не хватает, то такую покупку пока компенсировать нельзя. Если слишком много - останётся.Тонкий вопрос что такое "соответствующая сумма". С точки зрения налоговой списание орехов - это твой доход в размере такого же количества гривен (он даже в справку доходов из налоговой включается). Алла работает налоговым агентом и сразу платит 19.5% и зачисляет на карту только остаток. Поэтому, если есть 124.22 ореха, то покупка должна быть не дороже 124.22 * 0.805 = 99.99 грн.