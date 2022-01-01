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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:34

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:А чём прикол?
Все нашару и остаётся.
Причём даже ставку снизили с 0.01 до 0.0001
Эт типа юристы решили показать, шо незря хлебушек жуют?
Прикол, я думаю, в том, что в следующем месяце ставку могут и значительно увеличить, а карта уже не в льготном периоде, т.е. насчитают проценты по полной. Ну или в ноль надо будет гаситься.
Хитро.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:29

  IMPRINTER написав:
  Comando написав:Чи є інфа по Києву? відновлюється Альфа? чи видає депозитний долар?


а чем депозитный доллар отличается от другого доллара?

Шановний друже, Ви тут ! Ваш колега-краянин Старикан наразі у Дніпрі, а Ви де ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 03:25

  ramaz написав:
  Кассандра написав:
  ramaz написав:будуть змінені процентні ставки:

- з 05.04.2022 р. по строкових депозитах в національній валюті України та іноземній валюті;

- з 01.05.2022 р. по депозитних продуктах "Дохідний сейф", "Скарбничка" та "Ощадний" в національній валюті України для нових та діючих Угод.

А ссылка на эту новость (не на тарифы) на сайте банки есть? не нашла почему-то :roll:

https://alfabank.ua/ru/news/zmini-procentnih-stavok-po-depozitnih-produktah

Уже порізали, по долару було 5% стало 4%
По гривні було 12% стало 8%
Американці та європейці після різні в Бучі наклали серйозні санкції на Альфа банк в раші.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 03:27

  greenozon написав:При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

(діє від 5 квітня)

І як це нарахують? В онлайн банку можна включити чи виключити пролонгацію.
Щоб отримати бонус авто пролонгацію потрібно включити?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 05:54

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

(діє від 5 квітня)

І як це нарахують? В онлайн банку можна включити чи виключити пролонгацію.
Щоб отримати бонус авто пролонгацію потрібно включити?

Так, при автопролонгації автоматично нарахують +3% до актуальної ставки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:09

Re: Альфа-Банк

щось ніяк не можу зрозуміти сутність CashU Club:

на його рахунку є 124.22 бонусів за оформлення Є-підтримка
треба щось купити на 99 грн за власні кошти (з карткового рахунку) і потім ці бонуси, 124.22, можна буде вивести на картковий рахунок?
Як пояснила підтримка Альфи, треба купити саме на 99грн, 100 грн не підходить.

Взагалі не врубаюсь в логіку цієї схеми.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:56

Re: Альфа-Банк

TipTop, при компенсации покупки удерживаются 18 % налог на доход физлица и 1,5 % военный сбор. В общем, количество имеющих бонусов необходимо умножить на 0,805 и получите сумму покупки, которую можно ими компенсировать.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09

  TipTop написав:на його рахунку є 124.22 бонусів за оформлення Є-підтримка
треба щось купити на 99 грн за власні кошти (з карткового рахунку) і потім ці бонуси, 124.22, можна буде вивести на картковий рахунок?
Як пояснила підтримка Альфи, треба купити саме на 99грн, 100 грн не підходить.
Взагалі не врубаюсь в логіку цієї схеми.

Не обязательно на 99. Можно и на 50. Чтобы понимать эту схему, нужно усвоить прежде всего, что вывода бонусов на карточку у Аллы нет (хочется такого - иди к Моне). Есть свои деньги и есть орехи (бонусы CashU). Обмена одних на других НЕТ ни в каком направлении и вообще это довольно слабо связанные вещи. Орехи можно было получать за всякое разное: покупки, пополнение карты и т.д. Орехи можно тратить в том числе на компенсацию какой-то покупки (если она условиям программы CashU соответствует): делаешь такую покупку, потом в Сенсе в разделе клуба тыкаешь в неё и говоришь "хочу деньги взад", получаешь деньги и минус к орехам на соответствующую сумму. Если орехов не хватает, то такую покупку пока компенсировать нельзя. Если слишком много - останётся.

Тонкий вопрос что такое "соответствующая сумма". С точки зрения налоговой списание орехов - это твой доход в размере такого же количества гривен (он даже в справку доходов из налоговой включается). Алла работает налоговым агентом и сразу платит 19.5% и зачисляет на карту только остаток. Поэтому, если есть 124.22 ореха, то покупка должна быть не дороже 124.22 * 0.805 = 99.99 грн.
moveton
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:54

С Алкой всегда весело

  moveton написав:делаешь такую покупку, потом в Сенсе в разделе клуба тыкаешь в неё и говоришь "хочу деньги взад", получаешь деньги и минус к орехам на соответствующую сумму.
... и разница по времени между делаешь и тыкаешь не менее 5дн и не более 30дн. Нуна попасть!
Amethyst
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