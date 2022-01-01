Это всё входит в "если она условиям программы CashU соответствует"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 10:05
Додано: Чет 07 кві, 2022 10:18
Додано: Чет 07 кві, 2022 10:34
Re: Альфа-Банк
Прежде всего жлобы эт те, хто щитает гроши в чужом кармане
... особенно на финфоруме, особенно во время войны, када каждая копейка на счету
А у Алки всё как всехда глючит
Седня у меня, например, из 6 депо с отмененной пролонгацией вернулось на карту только 4.
Причем в МАБе можно даже отменить пролонгацию по тем невернувшимся депо, а в Сенсе -- низзя. Зато по другим, еще действующим депо в МАБе вааще отсутствует фича пролонгации(вчера еще была), а в Сенсе она работает.
Ото хай Алка свою АБС настроит, а не мелочь по карманам тырит во время войны
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:08
Re: Альфа-Банк
Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:32
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:45
Re: Альфа-Банк
Не діє розстрочка взагалі.
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:47
07.02 відкритий депо "Прибутковий" на 3 місяці під 9,5% (до 07.05), лонгіція вимкнена. При ввімкненні лонгаціі з 08.05 буде 5% (з таблиці)+3% (за лонгацію)? Така математика?
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:53
А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:59
Re: Альфа-Банк
Таки да и немножечко не совсем. Ход мыслей верный, токо до 8 мая надо еще доехать, а там ....и все узнаешь и про тортик и вишенку на нем.
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:01
|