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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:05

  Amethyst написав:и разница по времени между делаешь и тыкаешь не менее 5дн и не более 30дн. Нуна попасть!

Это всё входит в "если она условиям программы CashU соответствует" :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:18

  moveton написав:
  Amethyst написав:и разница по времени между делаешь и тыкаешь не менее 5дн и не более 30дн. Нуна попасть!

Это всё входит в "если она условиям программы CashU соответствует" :P


жлобы пытаются вернуть 100грн по программе бонусов CashU, просто ганьба :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:34

Re: Альфа-Банк

  prodigy написав:жлобы пытаются вернуть 100грн по программе бонусов CashU, просто ганьба

Прежде всего жлобы эт те, хто щитает гроши в чужом кармане :mrgreen:
... особенно на финфоруме, особенно во время войны, када каждая копейка на счету

А у Алки всё как всехда глючит
Седня у меня, например, из 6 депо с отмененной пролонгацией вернулось на карту только 4.
Причем в МАБе можно даже отменить пролонгацию по тем невернувшимся депо, а в Сенсе -- низзя. Зато по другим, еще действующим депо в МАБе вааще отсутствует фича пролонгации(вчера еще была), а в Сенсе она работает.
Ото хай Алка свою АБС настроит, а не мелочь по карманам тырит во время войны :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:08

Re: Альфа-Банк

Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:32

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
После проводки по счету.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:45

Re: Альфа-Банк

dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
Не діє розстрочка взагалі.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:47

  greenozon написав:При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

07.02 відкритий депо "Прибутковий" на 3 місяці під 9,5% (до 07.05), лонгіція вимкнена. При ввімкненні лонгаціі з 08.05 буде 5% (з таблиці)+3% (за лонгацію)? Така математика?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:53

  Golf_streem написав:
  greenozon написав:При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки.

https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf

07.02 відкритий депо "Прибутковий" на 3 місяці під 9,5% (до 07.05), лонгіція вимкнена. При ввімкненні лонгаціі з 08.05 буде 5% (з таблиці)+3% (за лонгацію)? Така математика?

А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:59

Re: Альфа-Банк

Таки да и немножечко не совсем. Ход мыслей верный, токо до 8 мая надо еще доехать, а там ....и все узнаешь и про тортик и вишенку на нем.
Incasso
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:01

  Amethyst написав:А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?

Пишуть 9,5% незалежно від повзунка лонгації.
Golf_streem
 
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