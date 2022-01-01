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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:05

  Golf_streem написав:
  Amethyst написав:А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?

Пишуть 9,5% незалежно від повзунка лонгації.

Т.е. условия лонгации еще в Сенс не завели, а ток намалевали рИхЛаМку.
Ждите
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:59

  Amethyst написав:
  prodigy написав:жлобы пытаются вернуть 100грн по программе бонусов CashU, просто ганьба

Прежде всего жлобы эт те, хто щитает гроши в чужом кармане :mrgreen:
... особенно на финфоруме, особенно во время войны, када каждая копейка на счету

Не обращайте внимания, у него такая роль оскорблять на всех ветках и корчить из себя...это так понимают сплоченность.
копейка
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  #<1 ... 219220221222
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