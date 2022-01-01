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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:05
Golf_streem написав: Amethyst написав:
А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?
Пишуть 9,5% незалежно від повзунка лонгації.
Т.е. условия лонгации еще в Сенс не завели, а ток намалевали рИхЛаМку.
Ждите
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Додано: Чет 07 кві, 2022 13:59
Amethyst написав: prodigy написав:
жлобы пытаются вернуть 100грн по программе бонусов CashU, просто ганьба
Прежде всего жлобы эт те, хто щитает гроши в чужом кармане
... особенно на финфоруме, особенно во время войны, када каждая копейка на счету
Не обращайте внимания, у него такая роль оскорблять на всех ветках и корчить из себя...это так понимают сплоченность.
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Чет 07 кві, 2022 11:33
sens
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