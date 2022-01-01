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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:05
Golf_streem написав: Amethyst написав:
А шо, в Сенсе не пишет ставку лонгации?
Пишуть 9,5% незалежно від повзунка лонгації.
Т.е. условия лонгации еще в Сенс не завели, а ток намалевали рИхЛаМку.
Ждите
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Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 13:59
Amethyst написав: prodigy написав:
жлобы пытаются вернуть 100грн по программе бонусов CashU, просто ганьба
Прежде всего жлобы эт те, хто щитает гроши в чужом кармане
... особенно на финфоруме, особенно во время войны, када каждая копейка на счету
Не обращайте внимания, у него такая роль оскорблять на всех ветках, до некоторых просто не дошло еще.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:22
Rimlyanin1 написав:
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
Не діє розстрочка взагалі.
Вообще отменили, или на покупки в зарубежных магазинах?
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lel
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:12
lel написав: Rimlyanin1 написав:
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
Не діє розстрочка взагалі.
Вообще отменили, или на покупки в зарубежных магазинах?
ну на покупку в Неньке я 1 апреля оформил шаровую рассрочку на 6 мес
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:49
lel написав: Rimlyanin1 написав:
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, рассрочки от 500 грн на покупки зарубежом в оффлайн-магазинах активируются? Или есть нюансы?
Не діє розстрочка взагалі.
Вообще отменили, или на покупки в зарубежных магазинах?
так рассрочка работает - последний раз сегодня делал
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:07
Працює розстрочка.
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maxprofit
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:25
maxprofit написав:Працює розстрочка.
В мене не працює. Була покупка 500+, досі немає можливості оформити розстрочку.
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:07
Напомните, плиз, в ЛС тропку через тумбу с уни на алку?
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:37
З депозиту Ощадного під 3% так само як і Дохіднго сейфу можливо знімати/поповнювати?
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sergia
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:02
sergia написав:
З депозиту Ощадного під 3% так само як і Дохіднго сейфу можливо знімати/поповнювати?
Даже еще лучше.
Это ж отдельный счет 2620хх, его мона СЭПом напрямую пополнять.
А с него мона напрямую пополнить любую свою карту
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Amethyst
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