|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:12
Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:35
lloydbanksua написав:
Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:34
в телеграмі в каналі Альфи багато скаржились що не можуть отримати свіфти
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13149
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86
|2239
|
П'ят 08 кві, 2022 12:47
V2
|
|1198
|566645
|
П'ят 08 кві, 2022 12:44
Igneus
|
|370
|243858
|
|