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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:12

Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:35

  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:34

в телеграмі в каналі Альфи багато скаржились що не можуть отримати свіфти
greenozon
 
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  #<1 ... 220221222223
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