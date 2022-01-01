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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:12
Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:35
lloydbanksua написав:
Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:34
в телеграмі в каналі Альфи багато скаржились що не можуть отримати свіфти
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:18
lloydbanksua написав:
Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
Депозитные отдавали, неделю назад.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:40
Хам, продолжает давать 5,5 на свои?
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mihasik
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:01
mihasik написав:
Хам, продолжает давать 5,5 на свои?
3.5.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27
mihasik написав:
Хам, продолжает давать 5,5 на свои?
Да, 3.5% с 01.05.22
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lloydbanksua
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