RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:12

Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:35

  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
WallNutPen
 
Повідомлень: 201
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:34

в телеграмі в каналі Альфи багато скаржились що не можуть отримати свіфти
greenozon
 
Повідомлень: 13160
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:18

  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

Депозитные отдавали, неделю назад.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 31.07.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:40

Re: Альфа-Банк

Хам, продолжает давать 5,5 на свои?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 26.10.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:01

  mihasik написав:Хам, продолжает давать 5,5 на свои?


3.5.
jay2004
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 19.02.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27

  mihasik написав:Хам, продолжает давать 5,5 на свои?

Да, 3.5% с 01.05.22
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 22.04.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:24

Re: Альфа-Банк

У кого таке було: заходжу в "Купити акції або облігації", вибираю "Облігації" і додаток (Сенс) закривається з написом "в приложении Sense..." . Телефон Сяомі.
Golf_streem
 
Повідомлень: 265
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:57

  WallNutPen написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 20.01.15
Подякував: 438 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 220221222223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
7 13170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 00:59
klug
Ідея Банк 1 ... 16, 17, 18
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
176 72471
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 кві, 2022 22:12
klug
ОТП БАНК 1 ... 7, 8, 9
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
87 2529
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 кві, 2022 21:59
Sirchyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.