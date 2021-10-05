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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:12

Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:35

  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:34

в телеграмі в каналі Альфи багато скаржились що не можуть отримати свіфти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:18

  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

Депозитные отдавали, неделю назад.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:40

Re: Альфа-Банк

Хам, продолжает давать 5,5 на свои?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:01

  mihasik написав:Хам, продолжает давать 5,5 на свои?


3.5.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:27

  mihasik написав:Хам, продолжает давать 5,5 на свои?

Да, 3.5% с 01.05.22
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:24

Re: Альфа-Банк

У кого таке було: заходжу в "Купити акції або облігації", вибираю "Облігації" і додаток (Сенс) закривається з написом "в приложении Sense..." . Телефон Сяомі.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:57

  WallNutPen написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 07:56

  Golf_streem написав:У кого таке було: заходжу в "Купити акції або облігації", вибираю "Облігації" і додаток (Сенс) закривається з написом "в приложении Sense..." . Телефон Сяомі.


напишіть в телеграм канал по Альфа-інвестиціях, там є потрібні люди

https://t.me/investmentsense
greenozon
 
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