lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)