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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:14

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  WallNutPen написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
мне персмен сказал что валюту не отдают

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:44

  PrimusInterPares написав:
ol_zy написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
  WallNutPen написав:50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
мне персмен сказал что валюту не отдают

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Или врет (у вас как с ним/ней отношения?). Либо отделение без валюты сидит. Просто не отдавать не имеют права (если не в зоне боевых действий)
Мне пару недель (когда еще было 30К в день) отдали 900 (через персмена). а на второй не смог дозвониться и пошел просто так (остаток 200 снять). На дверях клятвенно заверило что все - сегодня дол. нет пробуйте в др. отделениях, но через 5 мин перезвонила персмен (была просто занята) и чудо баксы появились... вернулся и забрал. Да были только сотки, да подкрепления нет, выдают только из того что клиенты приносят.
ol_zy
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