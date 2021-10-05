lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
WallNutPen написав:50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает
э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
мне персмен сказал что валюту не отдают
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Или врет (у вас как с ним/ней отношения?). Либо отделение без валюты сидит. Просто не отдавать не имеют права (если не в зоне боевых действий) Мне пару недель (когда еще было 30К в день) отдали 900 (через персмена). а на второй не смог дозвониться и пошел просто так (остаток 200 снять). На дверях клятвенно заверило что все - сегодня дол. нет пробуйте в др. отделениях, но через 5 мин перезвонила персмен (была просто занята) и чудо баксы появились... вернулся и забрал. Да были только сотки, да подкрепления нет, выдают только из того что клиенты приносят.
— Одне з головних питань – що буде з "Альфа банком". НБУ заблокував повноваження майже всіх акціонерів установи. Яке її майбутнє в Україні?
— На відміну від попередніх банків, "Альфа банк" є значущим для банківської системи.
"Альфа банк" (Україна) є відмінною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою і не підпадає під міжнародні санкції, оголошені недавно Мінфіном США.
1 квітня в ньому було зосереджено близько 48 мільярдів гривень вкладів українців, це десь 6% загалом по системі, а також близько 24 мільярди гривень українських підприємств.
Відповідно до санкцій, накладених на власників "Альфа банку", НБУ визнав їхню ділову репутацію небездоганною, і ми застосували заходи впливу до власників істотної участі щодо заборони використання ними права голосу.
"Альфа банк" – системно важливий для української економіки. Наше завдання – діяти так, щоб не постраждали мільйони українських вкладників. Акціонери банку повинні шукати вихід з цієї ситуації.
Я не виключаю, що це може бути продаж іншому власнику. Але це має бути продаж, який не буде розглядатися як намагання обійти санкції.
— Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого активи громадян Росії за рішенням РНБО можуть бути націоналізовані. Чи може така доля спіткати "Альфа банк"?
— Дочекаймося підписання президентом відповідних змін. Після цього ми з Кабінетом міністрів та РНБО, якій відводиться в цьому процесі ключова роль, будемо це обговорювати.