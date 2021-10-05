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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:14

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  WallNutPen написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.

50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
мне персмен сказал что валюту не отдают

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 08:44

  PrimusInterPares написав:
ol_zy написав:
  lloydbanksua написав:Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион.
  WallNutPen написав:50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно)
мне персмен сказал что валюту не отдают

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Или врет (у вас как с ним/ней отношения?). Либо отделение без валюты сидит. Просто не отдавать не имеют права (если не в зоне боевых действий)
Мне пару недель (когда еще было 30К в день) отдали 900 (через персмена). а на второй не смог дозвониться и пошел просто так (остаток 200 снять). На дверях клятвенно заверило что все - сегодня дол. нет пробуйте в др. отделениях, но через 5 мин перезвонила персмен (была просто занята) и чудо баксы появились... вернулся и забрал. Да были только сотки, да подкрепления нет, выдают только из того что клиенты приносят.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:52

ol_zy

Да и в пределах 100т обязаны как бы разрешать перевод на иностранные карты, а по факту не работает :).
Думаю с приноса работают. Вчера попонял евро карту, так приняли все купюры даже не придирались.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:42

  vollena71 написав:В обновлении
Інвестиції у військові облігації — прямо в Sense.

Не в курсе, когда в МАБ завезут?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:58

  M-A-X написав:
  vollena71 написав:В обновлении
Інвестиції у військові облігації — прямо в Sense.

Не в курсе, когда в МАБ завезут?


мабуть що ніколи

основний продукт Альфи наразі - Сенс
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:05

из интервью главы НБУ

— Одне з головних питань – що буде з "Альфа банком". НБУ заблокував повноваження майже всіх акціонерів установи. Яке її майбутнє в Україні?

— На відміну від попередніх банків, "Альфа банк" є значущим для банківської системи.

"Альфа банк" (Україна) є відмінною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою і не підпадає під міжнародні санкції, оголошені недавно Мінфіном США.

1 квітня в ньому було зосереджено близько 48 мільярдів гривень вкладів українців, це десь 6% загалом по системі, а також близько 24 мільярди гривень українських підприємств.

Відповідно до санкцій, накладених на власників "Альфа банку", НБУ визнав їхню ділову репутацію небездоганною, і ми застосували заходи впливу до власників істотної участі щодо заборони використання ними права голосу.

"Альфа банк" – системно важливий для української економіки. Наше завдання – діяти так, щоб не постраждали мільйони українських вкладників. Акціонери банку повинні шукати вихід з цієї ситуації.

Я не виключаю, що це може бути продаж іншому власнику. Але це має бути продаж, який не буде розглядатися як намагання обійти санкції.

— Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого активи громадян Росії за рішенням РНБО можуть бути націоналізовані. Чи може така доля спіткати "Альфа банк"?

— Дочекаймося підписання президентом відповідних змін. Після цього ми з Кабінетом міністрів та РНБО, якій відводиться в цьому процесі ключова роль, будемо це обговорювати.
diplomnet
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