Додано: Суб 09 кві, 2022 08:44

PrimusInterPares написав: ol_zy написав: lloydbanksua написав: Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион. Какова вероятность получить в алке доллары? Например, Swift. Или это более реально в пумбе, кредо или другом банке. Западный регион. WallNutPen написав: 50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает 50/50 или получите или нет. Все зависит от конкретного отделения и от наличия в нем валюты именно на момент вашего обращения. Если есть Персмен - попробуйте прозондировать ситуацию через него. Часто это реально помогает

э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно) э-э-э даже до короны свифты приходили при наличии док-тов что вам положено (на взгляд алки) да и то не с первого раза... а сейчас... 25/75 что алка впустит..., а валюту при наличии в отделении отдает. (через персмена - точно) мне персмен сказал что валюту не отдают



Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk мне персмен сказал что валюту не отдаютОтправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Или врет (у вас как с ним/ней отношения?). Либо отделение без валюты сидит. Просто не отдавать не имеют права (если не в зоне боевых действий)Мне пару недель (когда еще было 30К в день) отдали 900 (через персмена). а на второй не смог дозвониться и пошел просто так (остаток 200 снять). На дверях клятвенно заверило что все - сегодня дол. нет пробуйте в др. отделениях, но через 5 мин перезвонила персмен (была просто занята) и чудо баксы появились... вернулся и забрал. Да были только сотки, да подкрепления нет, выдают только из того что клиенты приносят.