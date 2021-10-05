Додано: Суб 09 кві, 2022 12:05

— Одне з головних питань – що буде з "Альфа банком". НБУ заблокував повноваження майже всіх акціонерів установи. Яке її майбутнє в Україні?



— На відміну від попередніх банків, "Альфа банк" є значущим для банківської системи.



"Альфа банк" (Україна) є відмінною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою і не підпадає під міжнародні санкції, оголошені недавно Мінфіном США.



1 квітня в ньому було зосереджено близько 48 мільярдів гривень вкладів українців, це десь 6% загалом по системі, а також близько 24 мільярди гривень українських підприємств.



Відповідно до санкцій, накладених на власників "Альфа банку", НБУ визнав їхню ділову репутацію небездоганною, і ми застосували заходи впливу до власників істотної участі щодо заборони використання ними права голосу.



"Альфа банк" – системно важливий для української економіки. Наше завдання – діяти так, щоб не постраждали мільйони українських вкладників. Акціонери банку повинні шукати вихід з цієї ситуації.



Я не виключаю, що це може бути продаж іншому власнику. Але це має бути продаж, який не буде розглядатися як намагання обійти санкції.



— Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого активи громадян Росії за рішенням РНБО можуть бути націоналізовані. Чи може така доля спіткати "Альфа банк"?



— Дочекаймося підписання президентом відповідних змін. Після цього ми з Кабінетом міністрів та РНБО, якій відводиться в цьому процесі ключова роль, будемо це обговорювати.