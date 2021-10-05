RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 222223224225

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:16

  Solar_simfi написав:Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?

Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 12.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:42

Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10762
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:53

  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...
Vorlon
 
Повідомлень: 10086
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:55

  Vorlon написав:
  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...

В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10762
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:31

  Ukrainian написав:
  Vorlon написав:
  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...

В мене 6 місячний і не бачу плюс 3


коли лонгувався депо, який тип (назва) депо?
ця річ запрацювала із 5 квітня

"При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки."
-> https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 13171
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:49

  Ukrainian написав:В мене 6 місячний і не бачу плюс 3

Коли він пролонгується зі зменшеною ставкою, тоді і приплюсуються оті 3%
Golf_streem
 
Повідомлень: 266
З нами з: 06.08.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 222223224225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kgromadskiy і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 120, 121, 122
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1210 588770
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 17:14
sens
ПроКредит Банк 1, 2, 3, 4
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
34 19866
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 08:48
Investor_K
Банк Власний Рахунок 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
374 245163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 кві, 2022 07:05
Citizen_D

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2965)
09.04.2022 20:23
Альфа-Банк (2246)
09.04.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.