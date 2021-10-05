Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 кві, 2022 16:16
Solar_simfi написав:
Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?
Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.
Julio
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Додано: Суб 09 кві, 2022 17:42
Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Ukrainian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 17:53
Ukrainian написав:
Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Для вкладов сроком от 3 месяцев...
Vorlon
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Додано: Суб 09 кві, 2022 17:55
Vorlon написав: Ukrainian написав:
Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Для вкладов сроком от 3 месяцев...
В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
Ukrainian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:31
Ukrainian написав: Vorlon написав: Ukrainian написав:
Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Для вкладов сроком от 3 месяцев...
В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
коли лонгувався депо, який тип (назва) депо?
ця річ запрацювала із 5 квітня
"При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки."
->
https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf
greenozon
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:49
Ukrainian написав:
В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
Коли він пролонгується зі зменшеною ставкою, тоді і приплюсуються оті 3%
Golf_streem
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