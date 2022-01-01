Solar_simfi написав:Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?
Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.
Solar_simfi написав:Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?
Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.
Теж, зрештою, схиляюсь до Райфу, p2p не цікавить, для НП є кредитка Привату, потрібні саме: безкоштовний СЕП без місячних лімітів, безкоштовний вхід, безкоштовне зняття в розумних межах, а 2000 гривень оборотів протягом місяця я їм наб'ю за кілька візитів до Ашану/Фоззі.
Панове, нагадайте пліз-як зараз Альфа списує зняття готівки з пакетних карт за кордоном? Є гривневий Black, де заявлено безкоштовно зняття готівки в еквіваленті 100к грн в місяць. Якщо знімати євро, Альфа ще візьме комісію за конвертацію? Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння. Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.